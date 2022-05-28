سياسي / وزير الخارجية الموريتاني يلتقي برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
السبت 1443/10/27 هـ الموافق 2022/05/28 م واس
مالابو 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، في مالابو غينيا الاستوائية برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
وخلال اللقاء تطرق الجانبان - وفق وكالة الأنباء الموريتانية اليوم- للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولجهود الإصلاح على مستوى الاتحاد، وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة.
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