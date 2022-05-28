مالابو 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، في مالابو غينيا الاستوائية برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.وخلال اللقاء تطرق الجانبان - وفق وكالة الأنباء الموريتانية اليوم- للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولجهود الإصلاح على مستوى الاتحاد، وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة.// انتهى //22:15ت م0102