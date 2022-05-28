الباحة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واساكتست جبالُ وسفوحُ وأوديةُ منطقةِ الباحة باللون الأخضر بعد هطول الأمطار عليها مؤخرًا، حيث نبتت الأشجار بجميع أنواعها وسط جريان المياه المتدفقة من الجبال إلى بطون الأودية.ولعشاق الصيف والأجواء الباردة جمال رباني آخر تقدمه سماء الباحة، حينما تتشكَّلُ غيومُها كلوحة فنية زاهية الألوان يَحُفُّها البياض.جَالَتْ عدسةُ "واس" في عددٍ من الأماكنِ بمنطقة الباحة التي اكتست جبالُها وسهولُها وأوديتُها باللَّونِ الأخضرِ بعد أن مَنَّ اللهُ عليها بالأمطار خلال الأيام الماضية.// انتهى //22:23ت م0103