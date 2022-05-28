الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واس واسحَقَّقَ نادي القادسية كأسَ بطولة الشباب لكرة الماء لفئة الشباب التي أُقيمت منافساتُها على مسبح وزارة الرياضة بجدة، وامتدت خمسة أيام؛ خلال المدة من 17 - 21 مايو الجاري؛ بتنظيم من الاتحاد السعودي للسباحة.وحلَّ نادي القادسية في المركز الأول، فيما جاء الاتحاد ثانياً، والأهلي ثالثاً، والصفا رابعاً.وحصل لاعب نادي القادسية حمزة التريكي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل زميله في الفريق فارس الهلال على جائزة أفضل حارس.وشاركَ في البطولة 60 لاعباً من أربعة أندية هي؛الأهلي والاتحاد والقادسية والصفا،وقاد البطولة 12 حكماً.وتهدف البطولة إلى تكثيف انتشار لعبة كرة الماء على مستوى المملكة،وصناعة دوري قوي في مستقبل اللعبة،ودعم وتحفيز المحبين للعبة،والإسهام في تَوَسُّعِ الرياضة المجتمعية.// انتهى //22:24ت م0104