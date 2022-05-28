جدة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسجَذَبَتْ منطقةُ الشِّواء في سيتي ووك عدداً كبيراً من زوار موسم جدة 2022؛ لتناول وجبة العشاء تحت أكبر شلال تفاعلي بجدة،إذِ الأجواء الساحرة من مناظر طبيعية، ومساحات خضراء مُلِئَت بالأشجار والزهور؛ ليضفي سريان النهر الصناعي منظراً جمالياً للمنطقة.ويتمكن الزائر في منطقة الشواء من أخذ وقت للاسترخاء مع كوب من القهوة، ووجبة من أحد المطاعم التي تقدم وجبات الشواء المميزة.يُذكر أن منطقة سيتي ووك تعد من أكبر مناطق موسم جدة، وتتكون من 9 مناطق ترفيهيـــة متنوعة ما بين مطاعم ومتاجـــر وفعاليات لأول مرة يتم تجربتها مثل؛المنطاد وعروض هوت ويلز.// انتهى //22:25ت م0105