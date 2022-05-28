مالابو 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسبدأت اليوم بمدنية مالابو بغينيا الاستوائية أعمال القمة الاستثنائية الأفريقية في دورتها الـ 16 التي تعقد تحت عنوان " الإرهاب والتغييرات غير الدستورية" بمشاركة نحو 20 رئيس دولة وحكومة.وسيتم خلال القمة التي تستمر يوماً واحداً، تقييم التهديدات وآليات الاستجابة، واتخاذ قرار بشأن الإجراءات والتدابير المحددة لتعزيز الأمن الجماعي للدول الأعضاء،ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.وتتضمن القضايا الرئيسية في جدول أعمال القمة، منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا "الإنذار المبكر" ومناقشة العلاقة الثلاثية بين السلام والأمن والتنمية، وبحث دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية، وتعزيز بناء السلام والتعافي الوطني والمصالحة والتماسك.كما تناقش القمة الإدارة الفعالة للانتخابات والتحولات السياسية المعقدة، ومشاركة المرأة والشباب،وبحث تمويل مبادرات مكافحة الإرهاب،وتعزيز قدرات موظفي دعم السلام من خلال تمويل مستدام يمكن التنبؤ به،ونهج الأمن البشري لمكافحة انعدام الأمن والأمن البحري؛ وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بشأن تدابير إسكات البنادق في أفريقيا.// انتهى //22:27ت م0106