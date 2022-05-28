الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واسحرم مهاجم نادي النصر البرازيلي أنديرسون تاليسكا النادي الأهلي من تحقيق فوز مهم في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، وانتهت بالتعادل بهدف لهدف بملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن لقاءات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وكان الضيوف قد تقدموا في النتيجة عن طريق قائده عبدالرحمن غريب في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، قبل أن يتمكن البرازيلي تاليسكا من تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+5، ليضع فريقه النصر في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، بينما بات للأهلي 31 نقطة في المركز التاسع، ليظل في مناطق خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى.// انتهى //22:37ت م0107