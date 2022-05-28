الرياض 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واستنظم هيئة التراث غداً لقاءً افتراضياً مفتوحاً يجمع الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش بالجمعيات والمهتمين في قطاع التراث غير المادي؛ للتعريف بتراث المملكة غير المادي، وأهميته التاريخية، وأدوار الهيئة ومسؤولياتها تجاه تطوير وتمكين هذا القطاع.وسيتاح اللقاء أمام الجميع لحضوره من خلال منصات هيئة التراث على مواقع التواصل الاجتماعي.وسيتخلل اللقاء كلمة للرئيس التنفيذي لهيئة التراث، يليها عرض عن قطاع التراث غير المادي تقدمه مديرة عام القطاع الأستاذة إبتسام الوهيبي، يتضمن التعريف بالقطاع ومكوناته وأعماله ومهامه وجهوده وأنشطته، وموقعه في الهيئة وإستراتيجيته، ومشاريعه الحالية والمستقبلية.كما يبحث اللقاء إسهام المهتمين والمتخصصين في القطاع في أنشطة وجهود ومشاريع الهيئة في مجال التراث غير المادي، والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الحضور.ويعد اللقاء أحد اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة التراث على تنظيمها بشكلٍ دوري مع العاملين في التراث بمختلف مجالاته وأشكاله، والتي تهدف الهيئة من خلالها إلى توثيق العلاقة المتخصصين في التراث، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم التطويرية.// انتهى //23:17ت م0112