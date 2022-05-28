الطائف 27 شوال,1443 هـ الموافق 28 مايو,2022 م واساُختتمت اليوم منافساتُ السباقِ التأهيلي الأول من سباق المفاريد 2022م، وذلك بتأهل 75 مطيةً شاركت على ميدان الطائف للهجن، و69 مطيةً من ميدان تبوك للهجن، و60 مطيةً من ميدان نجران للهجن، وكذلك 60 مطيةً من ميدان حائل للهجن.وقال الاتحاد السعودي للهجن: إن سباق المفاريد لهذا العام جاء بآلية جديدة وهي؛ تأهُّل المراكز الثلاثة الأولى من كل شوط في التأهيلي الأول والتأهيلي الثاني إلى المرحلة النهائية، التي ستقام على ميدان الطائف للهجن يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو المقبل.وأشار الاتحاد السعودي للهجن أن السباق التأهيلي الثاني من منافسات المفاريد سيقام السبت المقبل على الميادين ذاتها، حيث سيتأهل من السباقات التأهيلية ما مجموعه 528 مطيةً مشاركةً إلى المرحلة النهائية على ميدان الطائف للهجن، وذلك للتنافس على 15 شوطاً خُصِّصَ منها شوطان رئيسيان.// انتهى //23:29ت م0114