القاهرة 27 شوال 1443 هـ الموافق 28 مايو 2022 م واستشارك جامعة الدول العربية في البرنامج الدراسي لدعم بناء القدرات في مجال توفير خدمات الوقاية والعلاج والرعاية المتعلقة بتعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية، والذي تنطلق فاعلياته يوم غدٍ الأحد في المغرب ويستمر لمدة سبعة أيام.وأفادت الأمينة العامة المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم، بأن هذه المشاركة تأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة لشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 2018.//انتهى//23:30ت م0116