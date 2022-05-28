الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسأسدل الستار على دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مساء السبت، بتتويج فريق الخليج الأول بطلاً والعدالة ثانيًا والوحدة ثالثًا، ليصعد الثلاثي إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما هبطت أندية، بيشة، الكوكب، النهضة، الدرعية، والجيل، متذيلي ترتيب المسابقة.وحسم الخليج لقب الدوري بعد أن حصد 66 نقطة، فيما حل العدالة وصيفًا بذات الرصيد النقطي متأخرًا عن البطل بفارق الأهداف، فيما جاء الوحدة في المركز الثالث بـ 65 نقطة.وتذيل بيشة سلم الترتيب العام برصيد 25 نقطة في المركز الأخير، والكوكب في المركز التاسع عشر برصيد 27 نقطة، ثم النهضة في المركز الثامن عشر بـ 38 نقطة، والدرعية في المركز السابع عشر برصيد 42 نقطة، والجيل في المركز السادس عشر برصيد 47 نقطة، ليهبط بفارق الأهداف عن جدة صاحب المركز الخامس عشر بالرصيد النقطي ذاته.وشهدت الجولة الأخيرة فوز الشعلة على هجر بهدف دون رد، وأحد على الأخدود بنفس النتيجة، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهات، الخلود أمام الكوكب، ومباراة جدة والعدالة، ونجران أمام الخليج، فيما تغلب العروبة على بيشة برباعية مقابل هدف.وضمن الوحدة تأهله بعد فوزه 3-0 على الدرعية، وتغلب العين بهدف مقابل لا شيء على القادسية، والساحل على الجبلين بالنتيجة ذاتها، ثم فوز الجيل 2-1 على النهضة.// انتهى //00:04ت م0001