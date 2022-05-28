مالابو 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسدعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي محمد المنفي الدول الأفريقية إلى التنسيق والتعاون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، والآفات المرتبطة بها كالإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات وغسيل الأموال على المستويين الإقليمي أو الثنائي.وطالب المنفي في كلمة له مساء السبت خلال أعمال القمة الاستثنائية السادسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا، التي تعقد بمالابو بغينيا الاستوائية حاليا، بضرورة تعزيز الحوار السياسي في الدول الأفريقية، والاهتمام بالتنسيق الأمني بين الدول من أجل مستقبل أفضل للقارة السمراء، ولتجنيب حكوماتها التغييرات غير الدستورية والانقلابات، التي زادت خلال السنوات الأخيرة.وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية دعم مكونات القوة الأفريقية الجاهزة لوجستياً وفنياً، وتشجيع دعم جهود الاتحاد الأفريقي في تفعيل وتمويل صندوق السلم والأمن الأفريقي، ودعم الموقف الأفريقي الموحد فيما يتعلق بإصلاح منظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن.وأشار إلى أهمية التنسيق الأمني عبر الحدود الذي تجسد في الاتفاق الأمني الرباعي الموقع عام 2018 بين كل من ليبيا تشاد النيجر والسودان.// انتهى //00:05ت م0002