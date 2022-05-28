نواكشوط 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك بعدد من نظرائه من تونس وغينيا الاستوائية، والتشاد، وكينيا، والتوغو، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية.وجرى خلال المحادثات استعراض علاقات التعاون بين موريتانيا وهذه الدول، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ، إلى جانب التطرق للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:34ت م0003