القاهرة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واستغلب فريق الزمالك على ضيفه فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما يوم أمس على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها, تعادل فريق إنبي أمام مضيفه فريق سموحة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية، ليرتفع رصيد سموحة بهذه النتيجة إلى 35 نقطة في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد إنبي إلى 26 نقطة في المركز التاسع .وفي مباراة أخرى حقق فريق طلائع الجيش فوزاً على مضيفه فريق غزل المحلة في المباراة التي جمعتهما على ملعب غزل المحلة, ليرفع الطلائع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس ، فيما توقف رصيد المحلة عند 25 في المركز العاشر.//انتهى//00:41ت م0004