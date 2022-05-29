الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسحقق فريق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه بهدف مقابل لا شيء 1-0، على نظيره ليفربول في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، ليجمع الريال بين بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.وعزز ريال رقمه القياسي وأصبح بطلاً لأوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه.وفي المقابل توقف رصيد ألقاب ليفربول عند 6 ألقاب فقط، علما بأن آخر لقب توج به كان في موسم 2018 / 2019.// انتهى //00:53ت م0005