جيزان 28 شوال,1443 هـ الموافق 29 مايو,2022 م واسينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان خلال الخمسة أيام القادمة، عددًا من ورش العمل والبرامج التدريبية ، المصاحبة لفعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022م، وذلك بحديقة الملك فهد بجادة صبيا.وتشمل ورش العمل التي تستهدف المزارعين وزوار المهرجان موضوعات متخصصة حول زراعة الفواكه الاستوائية وطرق تحسين الجودة وتقديم إرشادات فنية للمزارعين، إضافة إلى طرق مكافحة الافات الزراعية وبرامج الدعم للمزارعين .يُذكر أن ورش العمل التدريبية تأتي ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة ممثله بوكالة الزراعة وبإشراف فرع الوزارة بمنطقة جازان .// انتهى //01:54ت م0007