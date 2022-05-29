المدينة المنورة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون رياحا نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر والعيص وبدر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة ال ١٠ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساء .// انتهى //06:06ت م0010