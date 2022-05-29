تونس 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، تناولت الاستعدادات الجارية في إطار الهيئة والنصوص التي تحتاجها للقيام بدورها لإنجاح الاستفتاء في تونس الذي سيُنظم يوم 25 يوليو 2022.ونقلت تحذيرات أطلقها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من خطورة تواصل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي على ما هو عليه دون وضوح ولا رؤية، معتبرًا أن الوضع الحالي يتطلب حلولًا عاجلة.وأشارت صحف الأحد إلى تواصل المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق حول برنامج إصلاحات اقتصادية هو الثالث من نوعه؛ للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، وسط تصريحات متفائلة من الجانب التونسي ومطالب ذات بعد اقتصادي وسياسي من جانب المؤسسة المانحة.وتطرقت إلى اختتام أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بمصادقة مجلس المحافظين على الخطوط العريضة للآفاق الإستراتيجية للمجموعة بالنسبة للسنوات العشر القادمة 2023 ـ 2032 .وتناولت صحف تونس افتتاح أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي تتناول مكافحة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات من أفريقيا.// انتهى //09:28ت م0018