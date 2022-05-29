رام الله 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن عشرات المستوطنين بدأوا اقتحاماتهم الصباحية للمسجد الأقصى بحماية من عناصر شرطة الاحتلال، التي أغلقت مصلى الرحمة، وحاصرت المصلين في المسجد القبلي.وفي السياق ذاته، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين أثناء وجودهم قرب باب السلسلة.// انتهى //09:29ت م0019