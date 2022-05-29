ظهران الجنوب 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسأعلنت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب عن بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال اعتباراً من اليوم الأحد 1443/10/28هـ الموافق 2022/5/29م، ويستمر خلال العام الدراسي للأطفال الذين أكملوا ثلاث سنوات ولم يبلغوا سن السادسة.ودعت الإدارة أولياء الأمور كافة الراغبين في تسجيل أطفالهم إلى الدخول على نظام "نور" الإلكتروني عن طريق الحساب الخاص لولي الأمر.وأوضحت رئيسة قسم رياض الأطفال نوال الحازمي أن الأعمار المحددة للقبول في المستوى الأول من مواليد الفترة من تاريخ 3 /2 / 1440 هـ إلى 2 / 2 / 1441 هـ , والمستوى الثاني من مواليد 1439/5/3هـ إلى 1440/2/2هـ والمستوى الثالث من مواليد 1438/2/3هـ إلى 1439/5/2هـ .// انتهى //09:51ت م0020