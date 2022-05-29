مكة المكرمة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واستعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية على استقبال المعتمرين والمصلين في بيت الله الحرام وتوعيتهم فيما يخص نُسكهم وأمور دينهم من خلال تقديم العديد من الخدمات عبر إداراتها المختلفة على مدار الساعة.وتقدم الرئاسة العديد من البرامج النوعية منها (فوائد وعبر, واسألني, ونرشدكم بلغتكم, وعمرتي), كما تقوم بالتنسيق مع أصحاب المعالي والفضيلة مدرسي المسجد الحرام لإقامة البرامج العلمية التابعة للإدارات التوجيهية، ونشر المطبوعات عن طريق الباركود، وتنسيق المحاضرات الفقهية والتوجيهية، وتصميم ونشر المحتويات الإرشادية والتوعوية عبر الشاشات وكذلك الإرشاد والتوجيه وتوعية زوار المسجد الحرام والمستفتين عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى، وذلك بتوزيع المشايخ في المواقع وعلى مداخل ومخارج بيت الله الحرام وفي الصفا والمروة للإجابة على أسئلة الزوار والمعتمرين, عبر ما يقارب (10) مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد (4) مكاتب للرد على السائلين هاتفياً يقوم عليها (62) شيخاً مشاركاً و عدداً من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.وتترجم الرئاسة المسائل الشرعية على مدار 24 ساعة بواسطة المترجمين المعتمدين لديها, وكذلك ترجمة المحتويات التوجيهية ونشرها على المواقع الرسمية للرئاسة, وترجمة الدروس العلمية والتوجيهية، كما تقوم عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم" بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة وعبر الهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام, إلى جانب الروبوت التوجيهي الذكي الذي يعمل على توجيه الزائرين والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات.// انتهى //09:52ت م0021