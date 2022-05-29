إسلام آباد 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان حرصها على تعزيز السلام والاستقرار في جنوب آسيا، والحفاظ على الحد الأدنى من الرادع الدفاعي اللازم لضمان سلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية.وسلطت الضوء على مساعي الحكومة الباكستانية لتحسين الوضع الاقتصادي واستعدادها لطرح ميزانية السنة المالية الجديدة خلال شهر يونيو المقبل، مع عزمها على تقديم حوافز للمواطن لتخفيف عبء التضخم عن طبقة محدودي الدخل.وتطرقت صحف الأحد إلى استعانة باكستان بالتقنيات الحديثة من الصين للتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، حيث تعد باكستان من الدول الخمس الأكثر تضرراً بهذه الظاهرة حول العالم.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى التداعيات السلبية لمسيرة الأعلام التي تنوي قوات الاحتلال الإسرائيلي تنظيمها في القدس.وأشارت صحف إسلام آباد إلى وصول عدوى جدري القرود إلى إيرلندا، ومطالبة خبراء الصحة السلطات الصحية العالمية باتخاذ إجراءات أسرع لاحتواء التفشي المتزايد لهذا المرض الذي انتشر في عشرين دولة على الأقل.// انتهى //10:14ت م0023