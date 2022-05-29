كاتماندو 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسفقدت السلطات النيبالية اليوم الاتصال بطائرة ركاب تديرها شركة طيران خاصة في النيبال، وعلى متنها 22 شخصًا.وذكرت السلطات المحلية أن الطائرة كانت في طريقها من بلدة بوخارا الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر، شمال غرب العاصمة كاتماندو إلى جومسوم على بعد نحو 80 كيلومترًا إلى الشمال الغربي، والتي كان من المقرر أن تهبط في الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت المحلي.// انتهى //10:16ت م0024