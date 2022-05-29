القاهرة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله معالي وزراء الشباب والرياضة العرب، أمس، على هامش انعقاد الدورة (45) لمجلسهم بالقاهرة، أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في التحول الرقمي، وأهمية تحصين عقولهم ضد الأيديولوجيات المتطرفة، داعيًا إلى إطلاق عام 2023 للشباب العربي.ولفتت الانتباه إلى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، بمناسبة زيارة رئيسي الوزراء للإمارات، للإعلان عن مبادرة الشراكة الصناعة المتكاملة لتنمية اقتصادية مستدامة.وأشارت صحف الأحد إلى مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري الهاتفية أمس مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التي تناولت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأخبرت عن استضافة مدينة شرم الشيخ المصرية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، خلال الفترة من 1 إلى 4 من يونيو المقبل، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها (57) دولة، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.وتطرقت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحام عشرات المستوطنين في حماية عناصر من شرطة الاحتلال منطقة باب الأسباط بمدينة القدس المحتلة.// انتهى //10:27ت م0025