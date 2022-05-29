غزة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واساستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بنيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع الصيادين في بحر شمال قطاع غزة، والمزارعين شرق مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر القطاع أطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية وبلدتي جباليا بيت لاهيا شمال القطاع، وأجبروا الصيادين على مغادرة البحر.وفي ذات السياق فتح جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق غزة بكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه الأراضي الزراعية شرق حي الزيتون جنوب شرق المحافظة.وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال المتمركزين في موقعي "كيسوفيم والأحراش" العسكريين شرق خان يونس أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وكذلك قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة شمال شرق المحافظة، وأجبروا المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود صالح الباشا من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وآخر من عزبة الجواد جنوب المدينة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.// انتهى //10:32ت م0026