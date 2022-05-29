بريدة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسضبطت أمانة منطقة القصيم خلال اليومين الماضيين (6) أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوق المقاصيص بمدينة بريدة.جاء ذلك بعد جولة ميدانية مكثفة نفذتها بلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة لتطبيق الاشتراطات على المواد المعروضة للبيع، وتم مصادرة كامل الكمية المضبوطة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.// انتهى //10:50ت م0030