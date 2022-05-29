الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسعقدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسلطنة عمان عدة جلسات وورش عمل لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهتين، وذلك في إطار تعزيز العمل والتعاون المشترك والاطلاع على تجارب الجهتين في مجال الحماية التأمينية.وجاءت اللقاءات والتي عقدت افتراضياً لاستعراض أبرز المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرضت المؤسسة في أولى جلساتها منهجيتها في إدارة المشاريع والأداء المؤسسي وبناء مؤشرات الأداء للوصول إلى الأداء الإداري والتشغيلي الأمثل.فيما قدّمت بالجلسة الثانية شرحاً عن تجربتها في خدمة العملاء وإسهام التحول الرقمي في تحقيق رضا العميل وإنجاز الخدمات إلكترونياً دون الحاجة لزيارة أحد فروع المؤسسة.واستعرضت المؤسسة في الجلسة الثالثة تجربتها في المجال الإعلامي وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق التواصل الفعال والسريع مع العميل ونقل رسائل العملاء من وإلى المؤسسة، تلا ذلك جلسة لشرح موجز عن تجربة المؤسسة في مجال الموارد البشرية وحرصها على عمليات الاستقطاب والتوظيف والتدريب لبناء كادر بشري قوي عالي الولاء يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.بعد ذلك اطلع الأشقاء في هيئة التأمينات الاجتماعية في السلطنة على تجربة المؤسسة في تعزيز الحوكمة ومبادئ الرقابة والمسؤولية والشفافية التي تطبقها المؤسسة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء.// انتهى //10:52ت م0031