الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسيسعى الأهلي المصري لأن يصبح أول فريق يحرز لقب دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم ثلاث مرات متتالية ويعزّز رقمه القياسي إلى 11 لقباً، عندما يلاقي الاثنين في الدار البيضاء الوداد المغربي الباحث عن الكأس الثالثة في تاريخه.ويتجدد الصراع على اللقب القاري بين فريقين من بين الأفضل في المسابقة خلال السنوات العشر الأخيرة، في إعادة لنهائي نسخة 2017 عندما توج الوداد على أرضه وبين جماهيره بفوزه بهدف سجله وليد الكرتي برأسه، بعدما تعادلا ذهاباً في القاهرة 1-1.يوجد في صفوف الأهلي ستة لاعبين خاضوا النهائي قبل خمس سنوات، هم التونسي علي معلول وعمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد هاني ووليد سليمان والحارس محمد الشناوي الذي كان احتياطياً، ويغيب عن النادي الأهلي المهاجم محمد عبدالمنعم للإصابة والموزمبيقي لويس ميكيسوني والمدافع المغربي بدر بانون.في المقابل، تغيّرت تشكيلة النادي البيضاوي التي كان يقودها الحسين عموتة كلياً، حيث عملت الإدارة خلال السنوات الأخيرة على بناء فريق جديد يقوده حالياً المدرب وليد الركراكي، أبرز عناصره الحارس الدولي أحمد رضى التكناوتي والظهير الدولي يحيى عطية الله وقطبي الوسط يحيى جبران صاحب 5 أهداف في المسابقة، وأيمن الحسوني إلى المهاجم الكونغولي غي مبينزا.وتحوم الشكوك حول مشاركة بعض اللاعبين في تشكيلة الوداد أمثال المهاجم زهير المترجي والمدافع أيوب العملود ولاعب الوسط جلال الداودي، وسيغيب الجناح الليبي مؤيد اللافي بسبب الإصابة.وتواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة، 5 منها في مصر ومثلها في المغرب، فحقق الأهلي الفوز في 4 مباريات، فيما سيطر التعادل على 4 مواجهات، وحقق الوداد الفوز مرتين، وتعود آخر مواجهة بين الفريقين إلى نصف نهائي نسخة 2020، حين حقق الأهلي الفوز ذهاباً 2-0 في الدار البيضاء وإياباً 3-1 في القاهرة.// انتهى //11:19ت م0035