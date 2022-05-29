تبوك 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسيدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، 26 مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 2,5 مليار ريال لدعم الاستدامة البيئية والمائية والغذائية في المنطقة، وفق مستهدفات "رؤية 2030".وستسهم المشروعات في خدمة جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة المنفذة وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة.// انتهى //11:39ت م0038