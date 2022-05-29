عرعر 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسدعت فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من غرامة الآبار غير المرخصة والتي تنتهي بتاريخ 11 / 2 / 1444هـ.وأكد الفرع أن الغرامات لحفر الآبار بدون ترخيص تصل إلى 50 ألف ريال بحق مالك معدة الحفر و25 ألف ريال بحق صاحب البئر, لافتاً النظر إلى أنه يمكن للراغبين بحفر الآبار التقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر موقع الوزارة الإلكتروني وذلك لتلافي الغرامات بحق المخالفين.// انتهى //11:52ت م0040