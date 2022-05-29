تبوك 28 شوال 1443 هـ الموافق29 مايو 2022 م واس‏أختتم بازار جمعية الملك عبد العزيز الخيرية للأسر المنتجة في جاليري مول أمس فعالياته التي ضمت 15 جناحًا لمختلف الأنشطة من المشغولات اليدوية والحرفية .وأكد أمين عام جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف بأن الجمعية تحظى بدعم ورعاية واهتمام من رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الذي يوجه بتقديم كافة الخدمات للأسر المستفيدة، مشيرًا إلى أن الجمعية تحرص على دعم الأسر المنتجة من خلال إقامة المعارض التي تمكنهم من عرض وتسويق منتجاتهم .من جانبه أكد مدير الفعاليات في جاليري مول محمد الساعد أن إدارة المول قامت بتوقيع العديد من مذكرات التعاون مع الجمعيات الخيرية لاستضافة أنشطتهم وفعالياتهم من منطلق المسؤولية الاجتماعية .// انتهى //11:53ت م0041