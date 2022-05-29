عمّان 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واس‏التقى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمّان، أمس، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.ونقل السفير السديري خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لفخامته.// انتهى //12:11ت م0043