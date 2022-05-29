الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسنظمت هيئة المسرح والفنون الأدائية لقاءً مفتوحاً افتراضياً بعنوان "مبادرة تنمية المهارات"، للتعريف بإدارة تطوير المواهب بالهيئة، واستعراض مبادراتها المعنية بتطوير المهارات في قطاع المسرح والفنون الأدائية، وتنمية وتمكين المواهب المحلية، وإثراء المحتوى المسرحي.وكشفت الهيئة خلال اللقاء عن موقع إدارة تطوير المواهب في الهيكل الإداري لهيئة المسرح والفنون الأدائية كإحدى الإدارات المهمة التي يندرج تحتها ثلاثة أقسام وهي: قسم برامج التعليم العام، وقسم برامج التعليم العالي والمهني، وقسم برامج تدريب الممارسين, إلى جانب استعراض مبادرات الإدارة ضمن إستراتيجية الهيئة، ومن بينها مبادرة "تنمية المهارات" المندرجة تحت قسم برامج التدريب للممارسين.وعرضت الهيئة بشكل مفصل برامجها التدريبية التي تعتزم تقديمها في العام الجاري 2022م ومستهدفاتها التي تسعى لتدريب 1688 مستفيداً عبر 7 برامج تدريبية وهي: "مهارات المسرح المتقدمة، والمسرح الموسيقي، والبرنامج التدريبي للصغار (برنامج الفراشات والنحل)، وإعداد الممثل والارتجال، وصناعة المسرح من الفكرة إلى الخشبة وما بينهما، والبرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة، والمحترف المسرحي"، فيما ستنفذ هذه البرامج في كلٍ من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، وجازان، والمدينة المنورة. وذلك من خلال 58 ورشة حضورية، و11 ورشة افتراضية.وشهد اللقاء مجموعة من المداخلات ناقش بعضها طرق تمكين المتدربين من المشاركة في الأعمال المسرحية والاستعراضية التي تشرف عليها الهيئة، إضافة للتطرق للمبادرات الخاصة بالتدريب خارج المملكة.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة المسرح والفنون الأدائية على تنظيمها بشكلٍ دوري، تهدف من خلالها إلى فتح قنوات اتصالية متعددة مع المنتمين والعاملين في القطاع المسرحي؛ لتعريفهم بإستراتيجية الهيئة، وأدوارها ومسؤولياتها تجاه تطوير القطاع والعاملين فيه، وتمكين المواهب المحلية.// انتهى //12:14ت م0044