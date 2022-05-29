الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسأطلق المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية البرنامج التدريبي لسفراء الصحة النفسية (المرحلة الثانية) بحضور أكثر من 40 متدرباً ومتدربة من جهة حكومية وأهلية وخيرية، وذلك على مدى ستة أيام في المقر الرئيس للمركز بالرياض.وأوضحت المشرفة على برنامج سفراء الصحة النفسية الاختصاصية الاجتماعية ندى بنت عقاب بن عبّود، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل سفراء يمثلون الصحة النفسية في بيئات العمل، وتزويدهم بالمفاهيم والمعارف الأساسية بالصحة النفسية ورفع الوعي بها في منشآتهم، بالإضافة إلى التعرّف على طريقة توجيه وإرشاد العاملين بالدعم النفسي المتاح في بيئة العمل أو خارجه، وتفعيل المناسبات المتعلقة بالصحة النفسية.وأشارت الاختصاصية ندى بن عبّود إلى أن مهمّة برنامج "سفيراء الصحة النفسية" ليس في تشخيص العاملين وتقديم الاستشارات النفسية لهم؛ بل يسعى إلى تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل وتسهيل الوصول لخدمات الصحة النفسية، مبينةً أن البرنامج التدريبي حظي باهتمام كبير من قبل المتدربين وأنه البرنامج الأول من نوعه في المملكة.// انتهى //12:15ت م0045