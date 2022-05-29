الدمام 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 5625 جولة رقابية وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة شملت نشاط بيع المواد الغذائية في الأسواق والمراكز التجارية .وأسفرت عن تحرير 377 مخالفة لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية والإجراءات الاحترازية والتعليمات.وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثفة والحملات التوعوية على هذه المنشآت، وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات بالمنطقة، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع المدن والمحافظات، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة أو على المخالفات البلدية من خلال مركز 940 لمعالجتها.// انتهى //12:48ت م0046