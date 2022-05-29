نجران 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل التعليمية إلى المشاركة في المسابقة السنوية "مدرستي تبرمج 2"، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالمسابقة https://www.backtoschool.sa/n/madrasati-code.html.وأوضحت الإدارة أن المسابقة تأتي بهدف تعزيز ثقافة البرمجة والابتكار الرقمي، وإنتاج البرمجيات وتوظيفها لدى الطلبة والمعلمين والمعلمات، إضافة إلى تنمية مهارات تفكير الطلبة بأنماط أكثر تشويقًا وارتباطًا بالحياة اليومية وإلى جانب تأهيلهم للمسابقات العالمية.وتتضمن المسابقة مسارين الأول مسار المعلمين والمعلمات، وفيه يتم تصميم مشروع عن درس تعليمي تفاعلي،أما الثاني فخصص للطلاب والطالبات عبر تنفيذ مشروع تصميم هندسي مبتكر (مشروع مدينة نيوم انطلاقًا من الدرعية) أو تنفيذ مشروع تصميم تطبيق لابتكار حلول صديقة للبيئة، والمبرمج المتميز، والعالم بين يديك.// انتهى //12:51ت م0047