الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسأعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 4 مزادات علنية، تعرض عقارات ومنقولات في 4 مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 5 إلى 8 يونيو 2022م.وتعرض المزادات 56 أصلاً من العقارات والمنقولات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر تجارية وسكنية ومنقولات لسيارات فاخرة كلاسيكية، وتبدأ المزادات بمزاد النخيل بريدة الذي يقام حضورياً وإلكترونياً ليعرض 9 عقارات في المزاد الحضوري، و4 أخرى في المزاد الإلكتروني، ومزاد النخيل عنيزة يعرض أيضاً 9 عقارات في المزاد الحضوري، و4 أخرى في المزاد الإلكتروني، إضافة إلى مزاد النخيل (الرس-والبكيرية) الإلكتروني الذي يعرض 13 عقاراً متنوعاً بمختلف محافظات ومدن منطقة القصيم، وأما مزاد شغف للسيارات، فيعرض 17 سيارة فاخرة وكلاسيكية نادرة، ويمكن الاطلاع على صفحة المزادات الخاصة بإنفاذ على الرابط: infath.sa/auctions.ويُعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.// انتهى //12:53ت م0048