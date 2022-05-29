عدن 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الحملة الطبية التطوعية لجراحة التجميل والحروق والتشوهات في محافظة عدن.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن بالكشف على 335 حالة مرضية وإجراء 78 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح .ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي بالجمهورية اليمنية الشقيقة.// انتهى //14:25ت م0080