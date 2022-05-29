مقديشو 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3.000 سلة غذائية تزن 201 طن في محافظة بيدوا بولاية الجنوب الغربي بالصومال لمواجهة موجة الجفاف هناك، استفاد منها 18.000 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية الصومال الفيدرالية.و عبر مدير عام وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بولاية الجنوب الغربي عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - على وقوفهم الدائم إلى جانب أشقائهم في جمهورية الصومال في ظل هذه الظروف الراهنة والتي يمر بها الشعب الصومالي، مشيرا إلى أن هذه المساعدات سيتم إيصالها للأسر الأكثر احتياجًا في الولاية.يذكر أن المساعدات الغذائية للمتضررين في الصومال يستفيد منها 254,184 فردًا في معظم الأقاليم الصومالية.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب الصومالي الشقيق وتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية.// انتهى //14:25ت م0081