الدمام 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسبارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صعود ناديي الخليج والعدالة من دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ونوّه بالدعم الذي حظي به القطاع الرياضي في المملكة عمومًا والمنطقة الشرقية بشكل خاص، وهو ما أثمر عن تنافسية عالية، وحرص على تقديم أفضل المستويات، مشيداً بالجهود التي بذلتها إدارة ناديي الخليج والعدالة.وقال سموه "هذا الإنجاز خير دليل على أن الطاقات الرياضية التي تزخر بها المنطقة الشرقية، قادرة على تحقيق الفوز، وتحقيق طموحات وآمال المشجعين، وإحداث الفارق في الحراك الرياضي"، مباركًا لمجلس إدارة ومنسوبي ولاعبي نادي الخليج والعدالة، متمنيًا لهم التوفيق في منافسات النسخة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.// انتهى //14:26ت م0082