الدمام 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسبارك صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية صعود ناديي الخليج والعدالة من دوري ”يلو“ لأندية الدرجة الاولى، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ونوه بالدعم السخي والكريم الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، مؤكدًا أن صعود ناديي الخليج والعدالة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيضيف لرياضة المنطقة، ويضفي مزيدًا من الإثارة لمنافسات الدوري السعودي.وقال سموه "إن تحقيق هذا الصعود جاء نتيجة تكاتف جهود منسوبي الناديين، وحرصهم على تحقيق تطلعات ورغبات جماهير النادي، والارتقاء برياضة المنطقة، والمنافسة على مختلف الأصعدة، واستثمار طاقات ومهارات رياضي المنطقة"، مهنئا رئيسي مجلس الإدارة ومنسوبي ومشجعي ناديي الخليج والعدالة هذا الصعود، متمنيًا لهم التوفيق.// انتهى //14:33ت م0085