عرعر 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريراً عن فعاليات الرياضة والأسرة ، التي نظمتها جمعية لياقة للرياضة النسائية في حديقة الجوهرة بمدينة عرعر، لمدة 4 أيام بإشراف ودعم فرع وزارة الرياضة وبالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة .جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، رئيسة مجلس إدارة الجمعية ابتسام العنزي، ونائبة رئيس مجلس الإدارة للجمعية الدكتورة هيفاء العنزي .وتضمن التقرير أهم البرنامج والفعاليات والأركان التوعوية المنفذة ومنها الركن الصحي الذي اشتمل على قياس وفحص السكر وعربة التبرع بالدم وتقديم اللقاحات والتوعية الصحية، وركن الأنشطة الرياضية، والملعب النسائي والطفل ، والمسرح .وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن المرأة السعودية تسجل نجاحات متتابعة على جميع المستويات وتقدم نموذجاً مميزاً في المجالات ، مشيرا إلى مساهمة جمعية لياقة للرياضة النسائية من خلال مبادراتها وفعالياتها المتميـزة والمتخصصـة بالمجـال الرياضي للمرأة، من نشر وتعزيز الثقافة الرياضية والصحية في المجتمع ، وتشجيع ورعاية الرياضة النسائية ، مشيدا بدعم ومساندة الجهات الحكومية في المنطقة لجميع المبادرات والفعاليات النوعية .ونوه بالدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.وأوضحت رئيس الجمعية ابتسام فاضل أن البرنامج شهد إقبالا متزايدا من جميع فئات المجتمع واستهدف توعية وتثقيف أفراد المجتمع لممارسة الرياضة لتصبح نمط حياة وإشراك جميع افراد الأسرة بممارسة الرياضة الجماعية وتوفير بيئة رياضية ممزوجة بالترفيه والمرح .حضر الاستقبال مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني ، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة خميس بن رضيمان العنزي.// انتهى //14:36ت م0086