جدة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسنددت منظمة التعاون الإسلامي بشدة. التفجير الذي تعرض له أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابول، كما أدانت ثلاثة تفجيرات تعرضت لها ثلاث حافلات صغيرة في مدينة مزار الشريف في شمال البلاد.وخلفت سلسلة الهجمات حسب التقارير سقوط ضحايا أبرياء وعشرات الإصابات البالغة.و نددت المنظمة بشدة دوامة العنف المتواصلة التي ترمي إلى تقويض كل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن للمجتمع والشعب الأفغاني الذي يعاني من ويلات النزاع والعنف،مؤكدة موقفها الثابت المطالب بتقديم مرتكبي ومدبري وممولي ورعاة تلك الأعمال الإرهابية العشوائية الشنيعة إلى العدالة ومحاسبتهم.و أعربت الأمانة العامة للمنظمة عن صادق مواساتها وتعازيها لأسر الضحايا، متمنية عاجل الشفاء للمصابين.// انتهى //14:37ت م0087