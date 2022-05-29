جدة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المُعين حديثاً أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة.وهنأ سموه أبوعباة بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، مستمعًا لشرح عن أعمال الشركة وخططها التطويرية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.// انتهى //14:38ت م0088