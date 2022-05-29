الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واستمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2022م من انتزاع 2.943 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 159 لغمًا مضادًا للأفراد، و 325 لغمًا مضادًا للدبابات، و 2.447 ذخيرة غير متفجرة، و12 عبوة ناسفة.وتمكّن فريق "مسام" من نزع 123 لغمًا مضادًا للدبابات و 234 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع 7 ألغام مضادة للأفراد و14 لغمًا مضادًا للدبابات و ذخيرة غير متفجرة واحدة وعبوتين ناسفتين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، إضافة إلى نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.ونزع الفريق في محافظة مأرب 4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرة في مديرية الوادي، ونزع 146 لغمًا مضادًا للأفراد و200 ذخيرة غير متفجرة و5 عبوات ناسفة في مديرية حريب.وفي محافظة شبوة نزع الفريق 3 ألغام مضادة للأفراد و24 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عين، كما نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية بيحان، و 83 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية عسيلان. ونجح فريق "مسام" في محافظة تعز من نزع 5 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرة في مديرية الوازعية، و 57 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و 7 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرة و4 عبوات ناسفة في مديرية ذباب .ويرتفع بذلك عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر مايو إلى 6.481 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 342 ألفًا و 374 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.// انتهى //14:38ت م0089