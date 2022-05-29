نواكشوط 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك بنظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية، في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية.ووفق وكالة الأنباء الموريتانية اليوم أنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يستجيب لتطلعات الشعبين، إلى جانب التطرق للمستجدات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.من جهة ثانية أجرى الوزير الموريتاني محادثات مع نظيره الرواندي، فينسان بيريتا، تطرقت للعلاقات بين البلدين وتعزيزها، إلى جانب استعراض جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:44ت م0091