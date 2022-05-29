مالابو 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسالتقى رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، بوزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، وذلك على هامش أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بالعاصمة مالابو بغينيا الاستوائية.وتناول اللقاء سبل تكثيف الاتصالات بين البلدين وإحياء اللجنة المشتركة واللجان القطاعية، فضلاً عن تنويع مجالات التعاون.من جهة أخرى تحادث رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ماتاميلا سيريل رامافوزا، مع الوزير عثمان الجرندي، حول علاقات التعاون وسبل تطويرها وتنويعها بين البلدين، إلى جانب التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:44ت م0092