الباحة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022م واسقدّمت صحة الباحة خدماتها من خلال أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفياتها لـ21925 مستفيداً، خلال الأسبوع الماضي.وبلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ 11827 مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ10098 مستفيداً، وبلغ عدد المنومين 1706 مرضى كما أجريت 250 عملية جراحية وذلك خلال الفترة نفسها.// انتهى //14:44ت م0093