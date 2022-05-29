القاهرة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسينظم البرلمان العربي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين خلال يومي (1 – 2) يونيو 2022م، مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي تحت شعار "البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي" بمشاركة عدد من كبار الشخصيات على مستوى رؤساء المجالس والبرلمانات بالدول العربية وممثلين عن المنظمات العربية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتعليم، وبرعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بمملكة البحرين.وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان له اليوم "أن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، جاءت نتاج جهد كبير قام به البرلمان العربي على مدار دور انعقاد كامل بالتعاون مع مجموعة من الشركاء رفيعي المستوى في إعداد الوثيقة التي تعد بمثابة خطة ورؤية إستراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية في العالم العربي بما يواكب التغيرات الثقافية والثورة المعلوماتية والتطورات التقنية في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومتغيرات وظائف المستقبل وكذلك المتغيرات الحياتية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عالميًا".مما يذكر أن البرلمان العربي أعد وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، ومنهم جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إلكسو"، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بهدف إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة في جميع مراحله يتماشى مع التغيرات العالمية.// انتهى //16:20ت م0128