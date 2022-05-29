المنامة 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,905.77 نقاط بارتفاع وقدره 11.68 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 701.54 نقطة بارتفاع وقدره 5.57 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونًا و89 ألفًا و199 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 253 ألفًا و186 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.// انتهى //16:20ت م0129