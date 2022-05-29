الرياض 28 شوال 1443 هـ الموافق 29 مايو 2022 م واستنظم غرفة الرياض بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الثلاثاء القادم، "ملتقى تمهير للقطاع العقاري"، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.ويشارك بالملتقى، 40 منشأة تعرض 236 فرصة تدريبية في القطاع العقاري في مجالات التسويق والمحاسبة والمالية والموارد بشرية وإدارة أعمال والإدارة العامة والقانون والمقيم العقاري ونظم المعلومات وتقنية المعلومات والهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية والهندسة الميكانيكية والبرمجة.وبيّن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية محمد المرشد، أن الملتقى الذي يُعد الأول من نوعه، يأتي مواكبة لجهود الدولة في التوطين وفتح قطاعات أوسع لاستقطاب القوى البشرية الوطنية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري أحد أكبر القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموًا ونشاطًا كبيرًا مما يتيح مزيدًا من فرص التدريب والتوظيف للشباب والفتيات السعوديين.// انتهى //16:22ت م0132